Ramazan Bayramı'nda hangi şehirlerde ulaşım ücretsiz olacak? İşte o iller...
Ramazan Bayramı geldi çattı. Vatandaşları uzun bir tatil bekliyor. Bayram vesilesiyle bazı illerde ulaşımın ücretsiz olacağı haberleri de art arda gelmeye başladı. Peki, 30 Mart Pazar günü itibarıyla başlayacak Ramazan Bayramı'nda hangi illerde ulaşım ücretsiz olacak? İşte bayramda ulaşımı ücretsiz yapan illerin tam listesi...
Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü itibarıyla başlıyor. Bayram yaklaşırken; bazı şehirlerde bayram boyunca ulaşımın ücretsiz olacağı açıklanmaya başladı. Peki, bu Ramazan Bayramı'nda hangi şehirde ulaşım ücretsiz olacak? İşte ulaşımı bayramda ücretsiz yapan iller...
Ankara
Başkent Ankara'da Ramazan Bayramı boyunca otobüsler, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağı açıklandı.
Sakarya
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda 3 gün boyunca belediye otobüsleri ve ADARAY'ın ücretsiz olacağını duyurdu.
Mardin
Şehirde, bayram süresince belediye bünyesindeki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacak.