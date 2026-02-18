RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026: İlk sahur saat kaçta? İlk iftar saat kaçta açılacak? İl il imsak vakitleri...
Mübarek Ramazan ayı geldi. Bu gece 00.01'de Ramazan ayına girişi yapılacak. Müslümanlar ilk sahura bu gece kalkacak. Tok tutan yiyecekler tercih edilecek ve iftar saati beklenecek. 81 ilde yaşayan vatandaşlar bugün yoğun şekilde sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. 2026 Ramazan imsakiyesinin yanında "İlk sahur saat kaçta", "İlk iftar ne zaman" soruları peş peşe geliyor.
İslam aleminin iple çektiği Ramazan ayı geldi, çattı. 29 gün boyunca müminler oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan'ın ilk günü için nefesler tutulurken ilk sahur için heyecan tavan yapmış durumda... Bugün birçok soru yöneltilirken başı çeken sorular ise "İlk sahur saat kaçta", "İlk iftar ne zaman" şeklinde...
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart'a kadar devam edecek. 2026'da ramazan ayı 29 gün sürecek.
Başkent Ankara'da ilk sahur 19 Şubat saat 06.06, ilk iftar 18.35'te yapılacak. İstanbul'da ilk sahur 06.22, ilk iftar 18.49; İzmir'de ise ilk sahur 06.29, ilk iftar 19.00'da yapılacak.
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.
Ramazan ayında oruca niyet etmek isteyenlerin yemeğini yedikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde niyet etmesi yeterlidir.
İftar açarken hangi dua edilir?
İftar duası Türkçe okunuşu
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.
İftar duası anlamı
Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”
İlk teravih ne zaman?
İlk teravih namazı, Ramazan ayının başlamasından bir önceki akşam, yani 18 Şubat yatsı namazından sonra kılınacak.
İstanbul 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.08
Ankara 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 19.52
İzmir 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.15