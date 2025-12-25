REGAİB KANDİL MESAJLARI: Anlamlı, en güzel, uzun-kısa, resimli Regaib Kandili mesajı ve sözleri

Regaib Kandili, yeni başlangıçlar için manevi bir kapıdır. Bu gece gönlünüzden geçen her hayır kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmet ve mağfiretin bol olduğu Regaib Kandili’ne ulaştık. Dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Hayırlı kandiller.

Regaib Kandili, rahmet ve bereketin gönüllere indiği mübarek bir gecedir. Bu gece yapılan dualar, edilen tövbeler çok kıymetlidir. Kalplerin arınması için önemli bir fırsattır. Rabbim bu geceyi hayırlara vesile kılsın. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Manevi huzurun doruğa çıktığı Regaib Kandili’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece dualarla Allah’a yönelme gecesidir. Kırgınlıkları geride bırakmak için güzel bir vesiledir. Gönüller ferahlıkla dolsun. Hayırlı kandiller.