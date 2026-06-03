Reha Muhtar öldü mü, neden öldü? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Reha Muhtar kimdir?

1959 yılında İstanbul'da doğan Reha Muhtar, Türk televizyonculuğunun ve haber sunuculuğunun en tanınan isimlerinden biridir. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Muhtar, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda yaptı.

Gazetecilik kariyerine 1980 yılında başlayan Reha Muhtar, bir yıl sonra Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda muhabir olarak görev aldı. Dış politika ve siyaset alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Muhtar, daha sonra TRT'ye geçti ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da muhabir olarak görev yaptı.

1990'lı yıllarda televizyon haberciliğinin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Muhtar, TRT, Kanal D, Show TV, Star TV, atv, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi birçok televizyon kanalında haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve yöneticilik görevlerinde bulundu. "Ateş Hattı", "Çapraz Ateş", "Çok Farklı" ve "Son Kale" gibi programlarla ekranlarda yer aldı.

Televizyonculuğun yanı sıra Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Reha Muhtar, uzun yıllar Türk medya sektörünün en tanınan yüzleri arasında gösterildi. Haber sunum tarzı ve ekran performansıyla Türk televizyon haberciliğinde iz bırakan isimlerden biri olarak kabul edildi.

Muhtar'ın Mina, Poyraz, Ayşe Nazlı (Manevi kızı) adlı 3 kızı bulunuyor.