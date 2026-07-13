Rektum kanserinde ameliyatsız tedavi umudu

Tek kollu ve açık etiketli yürütülen çalışmada karşılaştırma yapılan ayrı bir kontrol grubu bulunmuyor. Bu nedenle kesin sonuçların, ayrıntılı veriler ve düzenleyici kurumların incelemeleri sonrasında değerlendirilmesi gerekiyor.

Şirket, ilacın güvenlik ve tolere edilebilirlik profilinin katı tümörlerde daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularla uyumlu olduğunu bildirdi.