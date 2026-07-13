Rektum kanserinde ameliyatsız tedavi umudu
GSK’nın Jemperli ilacının denendiği bazı rektum kanseri hastalarında en az bir yıl boyunca tespit edilebilir kanser bulgusuna rastlanmadı.
GSK’nın Jemperli adlı ilacının denendiği belirli türdeki rektum kanseri hastalarının önemli bir bölümünde, tedaviden sonra en az bir yıl kanser bulgusuna rastlanmadı. Sonuçlar, bazı hastaların ağır tedavilerden kaçınabileceğine işaret etti.
İngiliz ilaç şirketi GSK, belirli genetik özelliklere sahip rektum kanseri hastalarında yürüttüğü klinik çalışmanın olumlu ara sonuçlarını açıkladı.
Şirketin verdiği bilgilere göre Jemperli adıyla satılan dostarlimabın kullanıldığı hastaların klinik açıdan önemli bir bölümünde, tedavinin ardından en az 12 ay boyunca tespit edilebilir kanser bulgusuna rastlanmadı.
GSK, çalışmadaki kesin başarı oranını henüz açıklamadı. Ayrıntılı sonuçların ilerleyen dönemde bilimsel bir kongrede paylaşılması planlanıyor.
Kemoterapi ve ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırabilir
Ara sonuçlar, ilacın onay alması halinde bazı hastaların kemoterapi, radyoterapi ve ameliyata ihtiyaç duymadan tedavi edilebileceğine işaret ediyor.
Rektum kanserinde mevcut standart tedavi çoğunlukla kemoterapi, radyoterapi ve ameliyatı içeriyor. Bu uygulamalar etkili olabilse de bazı hastalarda kalıcı kolostomi torbası kullanımı, fizyolojik işlev kaybı ve doğurganlık sorunları gibi uzun vadeli sonuçlara yol açabiliyor.
Jemperli’nin başarılı bulunması ve gerekli izinleri alması durumunda, belirli hasta grubunda bu tedavilerin uygulanmasını ortadan kaldıran veya erteleyen ilk immünoterapi olması bekleniyor.
İlaç, rektum kanseri tedavisi için henüz hiçbir ülkede onaylanmış değil.
Çalışmaya 154 hasta katıldı
Faz 2 aşamasındaki AZUR-1 çalışmasına, ikinci veya üçüncü evrede bulunan ve dMMR/MSI-H olarak tanımlanan rektum kanseri türüne sahip 154 hasta katıldı.
Katılımcılara altı ay boyunca üç haftada bir 500 miligram dostarlimab verildi. Her hasta toplam dokuz doz ilaç aldı.
Tek kollu ve açık etiketli yürütülen çalışmada karşılaştırma yapılan ayrı bir kontrol grubu bulunmuyor. Bu nedenle kesin sonuçların, ayrıntılı veriler ve düzenleyici kurumların incelemeleri sonrasında değerlendirilmesi gerekiyor.
Şirket, ilacın güvenlik ve tolere edilebilirlik profilinin katı tümörlerde daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularla uyumlu olduğunu bildirdi.
Hastaların yüzde 5 ila 10’unu kapsıyor
Çalışma, tüm rektum kanseri hastalarını değil, dMMR/MSI-H olarak tanımlanan belirli bir genetik özelliğe sahip tümörleri kapsıyor.
Bu gruptaki tümörler, hücrelerde meydana gelen DNA hasarını doğru biçimde onaramıyor. Ortaya çıkan genetik özellik, tümörlerin dostarlimab gibi bağışıklık sistemini harekete geçiren tedavilere daha güçlü yanıt vermesini sağlayabiliyor.
Dünya genelinde yılda yaklaşık 730 bin kişiye rektum kanseri tanısı konulurken, vakaların yüzde 5 ila 10’unun çalışmada incelenen alt türe sahip olduğu tahmin ediliyor.
Veriler sağlık otoritelerine sunulacak
Jemperli, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden bu hasta grubu için Çığır Açan Tedavi ve Hızlandırılmış İnceleme statüleri aldı.
GSK, AZUR-1 çalışmasının ara sonuçlarını ABD dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki sağlık otoritelerine sunacak.
Halihazırda belirli rahim kanseri türlerinin tedavisinde kullanılan Jemperli, 2025 yılında 1,1 milyar dolarlık satışa ulaştı. GSK, ilacı şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlayacak önemli ürünlerden biri olarak görüyor.