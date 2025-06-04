Resmi Gazete yayımlandı mı, çıktı mı? Yeni Resmi Gazete ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haftalardır beklenen 10. Yargı Paketi sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclis'inde kabul edildi. Sabaha karşı onaylanan yeni yargı paketinin yürürlüğe girmesi için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Şimdi binlerce kişi "Yeni Resmi Gazete ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

10. Yargı Paketi ile ilgili Resmi Gazete'nin bugün gün içinde yayımlanması bekleniyor.

Resmî Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ ve Cumhurbaşkanı kararları gibi resmî metinlerin yayımlandığı, devletin resmî ve yasal yayın organıdır.

Temel Özellikleri:

Yayın organı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılır.

Yayımlanma amacı: Devletin yasama, yürütme ve yargı organları tarafından alınan kararların halka duyurulması ve hukuken bağlayıcılık kazanmasıdır.

Yayımlanma sıklığı: Her gün (tatil günleri dahil) dijital ortamda yayımlanır.

Geçerlilik: Resmî Gazete’de yayımlanan metinler, yürürlük tarihi belirtilmemişse yayımlandığı gün yürürlüğe girer.