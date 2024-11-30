Resmi Gazete’de yayımlandı: Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik yeni cezalar belli oldu

1. Silahını çaldıran veya kaybedenler için yeni ruhsat şartları nelerdir?

Silahı ikinci kez çalınan ya da kaybeden kişilere, yeni başvurularında yalnızca bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Ancak üçüncü kez silahını kaybeden veya çaldıran kişilerin silah vesikaları iptal edilecek ve bu kişilere 5 yıl boyunca yeni ruhsat verilmeyecek. Fiil tarihinden 5 yıl sonra yapılan yeni müracaatlarda ise yalnızca bir silah için ruhsat alınabilecek.