Resmi Gazete’de yayımlandı: Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik yeni cezalar belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kanunla, iç güvenlik alanında önemli düzenlemeler yapıldı. Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek ve araçlar trafikten men edilecek. Ruhsatsız silah taşıyanlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı 4 yıla yükseltildi. Ayrıca silah parçalarının kaçakçılığına ve kurusıkı silahların dönüştürülmesine ağır cezalar öngörülüyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla iç güvenlik alanında önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımından ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığına kadar birçok alanda caydırıcı cezalar getirildi. İşte 5 soruda yeni düzenlemenin detayları:
1. Silahını çaldıran veya kaybedenler için yeni ruhsat şartları nelerdir?
Silahı ikinci kez çalınan ya da kaybeden kişilere, yeni başvurularında yalnızca bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Ancak üçüncü kez silahını kaybeden veya çaldıran kişilerin silah vesikaları iptal edilecek ve bu kişilere 5 yıl boyunca yeni ruhsat verilmeyecek. Fiil tarihinden 5 yıl sonra yapılan yeni müracaatlarda ise yalnızca bir silah için ruhsat alınabilecek.
2. Silah parçalarının taşınması ve satışı suç sayılacak mı?
Silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, mekanizma gibi balistik önemi haiz parçalarının kaçakçılığı suç kapsamına alındı. Bu parçaları yasa dışı yollarla ülkeye sokan, taşıyan veya satanlara 5 ila 12 yıl arasında hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.
3. Kurusıkı silahların dönüştürülmesine karşı hangi yaptırımlar uygulanacak?
Kurusıkı silahları gerçek silaha dönüştürenlere hapis cezası verilecek. Ancak dönüştürülen silah sayısı veya niteliği vahim değilse ceza oranında üçte bir ila yarıya kadar indirim yapılabilecek.