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Reuters 2020 yılının fotoğraflarını seçti

Reuters 2020 yılının fotoğraflarını seçti. Dünyanın çeşitli yerlerinde yıl boyunca yaşanan birçok olay fotoğraflara yansırken, Türkiye'den de iki fotoğraf listede yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida Jacksonville'deki Cecil Havaalanı'nda bir mitingde konuşuyor. (24 Eylül 2020)

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Doktor Katharina Franz ve Andreas Hankel, kurtarma helikopterinde bir hastayı hayata döndürüyor. (16 Nisan 2020)

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Lübnan ordusundan bir asker, Beyrut'un liman bölgesinde meydana gelen patlamanın ardından moloz yığınına dönen bir binanın yanından geçiyor. (7 Ağustos 2020)

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George Floyd'un ölümünün ardından başlayan eylemlerde göstericiler bir karakolun girişini ateşe veriyor. (28 Mayıs 2020)

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