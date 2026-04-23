Rıza Pehlevi'ye Berlin'de boyalı protesto
Almanya’nın başkenti Berlin’de Federal Basın Evi’nde düzenlenen basın toplantısının ardından, İran’ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi’ye kırmızı boyalı saldırı düzenlendi. Kırmızı boya sırt ve ensesine isabet ederken protestocu gözaltına alındı.
Almanya’da, İran’ın devrik lideri Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi’ye yönelik protesto girişimi yaşandı.
Pehlevi, başkent Berlin’de bulunan Federal Basın Evi’nde düzenlediği basın toplantısının ardından binadan ayrıldı.
Toplantı çıkışında, aracına doğru ilerlediği sırada bir genç tarafından kırmızı boya atıldı. Atılan kırmızı boya Pehlevi’nin sırt ve boyun bölgesine isabet etti.
Olayın ardından protestocu, güvenlik güçleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.
Pehlevi ise hızlı şekilde aracına binerek bölgeden uzaklaştı.