Rize-Artvin Havalimanı açıldı
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.
İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2538 sefer numaralı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, saat 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na indi.
Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi.
Deniz dolgusuna yapılan Türkiye'deki 2. havalimanı olma özelliğine sahip Rize-Artvin Havalimanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev törenle açtı. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.