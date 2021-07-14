Rize'de ölü sayısı 2'ye yükseldi, kayıp arama çalışmaları sürüyor
Rize'de şiddetli sağanak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, bazı evler heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Bölgede kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Rize'de 2 gün boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağışın sonucunda sel ve heyelanlar meydana gelirken, afette hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Ekipler, haber alınamayan Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.
Rize'nin Çayeli ilçesi'nde sağanak yağış nedeniyle menfezler tıkandı. İl Özel İdaresi ekipleri, Madenli ve Büyükköy beldelerinde çalışma başlattı.
Karadeniz sahil yolunda aksamalar yaşandı
Çayeli ilçesindeki Madenli Deresi'nin taşması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde büyük su birikintilerinin oluştuğu yolun bazı bölümlerinde ise selin taşıdığı taş, toprak ve odun parçaları sebebiyle araçlar ilerleyemedi.