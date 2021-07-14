Rize'de sağanak ve heyelan: Evleri su bastı, yollar kapandı
Rize'de şiddetli sağanak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, bazı evler heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.
Rize'nin Çayeli ilçesi'nde sağanak yağış nedeniyle menfezler tıkandı. İl Özel İdaresi ekipleri, Madenli ve Büyükköy beldelerinde çalışma başlattı.
Karadeniz sahil yolunda aksamalar yaşandı
Çayeli ilçesindeki Madenli Deresi'nin taşması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde büyük su birikintilerinin oluştuğu yolun bazı bölümlerinde ise selin taşıdığı taş, toprak ve odun parçaları sebebiyle araçlar ilerleyemedi.
İlçedeki Aşıklar ve Şairler dereleri de şiddetli yağışa bağlı taştı. Yetkililer, derelerin çevresindeki köylerin muhtarlarına telefonlarla ulaşarak vatandaşları evlerinden çıkmaması yönünde uyardı.
Heyelan riski olan evler tahliye edildi
Madenli beldesinde heyelan riski altındaki evler tahliye edildi. Büyükköy beldesinde aşırı yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında, ilk belirlemelere göre boş olduğu değerlendirilen bir ev yıkıldı.