Rize'de sağanak ve heyelan: Evleri su bastı, yollar kapandı

Karadeniz sahil yolunda aksamalar yaşandı

Çayeli ilçesindeki Madenli Deresi'nin taşması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde büyük su birikintilerinin oluştuğu yolun bazı bölümlerinde ise selin taşıdığı taş, toprak ve odun parçaları sebebiyle araçlar ilerleyemedi.