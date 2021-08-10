Rize'de zamanla yarış: Böyle kurtarıldılar
Rize'de sağanak bastırdı, Kurtes deresi taştı. Çay toplarken mahsur kalan 4'ü kardeş 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Rize'de dün öğlen saatlerinde başlayan yağmur, taşkınlara yol açtı, bazı dereler taştı bazı derelerin ise debisi yükseldi. Salarha yolunda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle bazı köy yoları ulaşıma kapandı. Bu yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yapılıyor.
AFAD ekipleri 4'ü kardeş 6 kişiyi kurtardı
Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki Kurtes Deresi'nin taşması sonucu kardeşler Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), çay bahçesinde mahsur kaldı.
Bu kişiler, AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile bahçeye kurulan raylı halat sistemiyle, debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı.