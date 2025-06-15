ROBLOX açıldı mı, ne zaman açılacak? Roblox yasağı kalktı mı?
Roblox'a ayladır erişim sağlanamıyor. Oyunseverler müjdeli haberi beklerken her gün son durum araştırılıyor ve "Roblox açıldı mı" sorusu geliyor.
7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Roblox'a girilemiyor. Oyunseveler yasağın kaldırımasını isterken yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle de her geçen gün "Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak" sorusu artıyor.
Roblox ne zaman açılacak?
Roblox'a henüz erişim yasağı kalkmış değil. Roblox'un gerekli şartları yerine getirilmesi durumunda yasağın kalması bekleniyor fakat tarih konusunda net bir duyuru yapılmış değil.
Roblox yasağı neden geldi?
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararına dayanıyor ve gerekçe olarak platformda “çocuk istismarı” içeriklerinin bulunduğu gösterildi. Çocukların suç ve müdahaleye açık ortamlarla karşılaşabileceği iddiası öne sürüldü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’dan kaynaklı olarak “çocukları korumak zorunda” olduğunu ve bu tür içeriklere izin verilemeyeceğini vurgulamıştı.