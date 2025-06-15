ROBLOX açıldı mı, ne zaman açılacak? Roblox yasağı kalktı mı?

7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Roblox'a girilemiyor. Oyunseveler yasağın kaldırımasını isterken yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle de her geçen gün "Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak" sorusu artıyor. 1 | 3

Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a henüz erişim yasağı kalkmış değil. Roblox'un gerekli şartları yerine getirilmesi durumunda yasağın kalması bekleniyor fakat tarih konusunda net bir duyuru yapılmış değil. 2 | 3