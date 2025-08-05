Roblox açıldı mı? ROBLOX yasak ne zaman kalkacak?
Roblox'a uzun süredir erişim engeli bulunuyor. Oyunseverler özellikle de çocuklar Roblox'un son durumunu araştırıyor. Günlerdir "Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak" sorusuna yanıt aranıyor.
7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Roblox'a giriş yapılamıyor. Her gün erişim engelinin kalkıp kalmadığı sorgulanıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak" şeklinde...
Roblox ne zaman açılacak?
Roblox'a henüz erişim yasağı kalkmış değil. Roblox'un gerekli şartları yerine getirilmesi durumunda yasağın kalması bekleniyor fakat tarih konusunda net bir duyuru yapılmış değil.
Roblox yasağı neden geldi?
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararına dayanıyor ve gerekçe olarak platformda “çocuk istismarı” içeriklerinin bulunduğu gösterildi. Çocukların suç ve müdahaleye açık ortamlarla karşılaşabileceği iddiası öne sürüldü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’dan kaynaklı olarak “çocukları korumak zorunda” olduğunu ve bu tür içeriklere izin verilemeyeceğini vurgulamıştı.