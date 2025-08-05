Roblox açıldı mı? ROBLOX yasak ne zaman kalkacak?

7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Roblox'a giriş yapılamıyor. Her gün erişim engelinin kalkıp kalmadığı sorgulanıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak" şeklinde... 1 | 3

Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a henüz erişim yasağı kalkmış değil. Roblox'un gerekli şartları yerine getirilmesi durumunda yasağın kalması bekleniyor fakat tarih konusunda net bir duyuru yapılmış değil. 2 | 3