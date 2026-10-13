Ronaldo'nun emeklilik planı ortaya çıktı: Futbol sonrası için kendine saray yaptırdı
Cristiano Ronaldo'nun farklı ülkelere yayılan evleri, lüks detayları ve milyonlarca dolarlık değerleriyle dikkat çekiyor. Toplam değerinin 90 milyon dolar olduğu tahmin edilen emlak portföyünün en pahalı parçası, Portekiz'deki 30 milyon dolarlık malikane. Yıldız futbolcu, iki havuzu, tenis kortu ve 30 araçlık garajıyla öne çıkan bu konuta futbol sonrası Georgina Rodriguez ile birlikte yerleşmeyi planlıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Cristiano Ronaldo, sahadaki başarılarının yanı sıra farklı ülkelere yayılan gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Portekiz'den Dubai'ye uzanan ve toplam değerinin 90 milyon dolar olduğu tahmin edilen portföyünde, 30 araçlık garajı bulunan bir malikaneden eski bir gece kulübünden dönüştürülen yedi katlı konuta kadar çok sayıda mülk yer alıyor.
Al-Nassr forması giyen 41 yaşındaki futbolcunun yatırımları, kariyeri boyunca yaşadığı şehirlerde yoğunlaşıyor. Portekiz, İspanya ve İtalya'daki evlerine son yıllarda Orta Doğu'daki konutlarını da ekleyen Ronaldo'nun en pahalı mülkü ise Lizbon yakınlarındaki Cascais'te bulunuyor.
30 milyon dolarlık malikanede 30 araçlık garaj
Cascais'in Quinta da Marinha yerleşiminde yaklaşık 10 dönümlük alana kurulan mülk, 30 milyon dolarlık bedeliyle Ronaldo'nun portföyünde ilk sırada yer alıyor. 2022-2023 yıllarında inşa edilen malikanede iki havuz, tenis kortu, ev sineması ve 30 araç kapasiteli garaj bulunuyor.
Ronaldo'nun sıfırdan yaptırdığı konut, gelecek planlarında da önemli bir yer tutuyor. Portekizli futbolcu, kariyerinin son dönemine yaklaşırken Georgina Rodriguez ile birlikte bu eve yerleşmeyi planlıyor.
Lizbon'da rekor satış, Madeira'da yedi katlı konut
Ronaldo'nun ülkesindeki yatırımları Cascais ile sınırlı değil. Yıldız futbolcu, 2015'te Lizbon'un tanınmış bulvarlarından Avenida da Liberdade'de 2 milyon dolara bir daire satın aldı. 2018'de ise aynı şehirde yaklaşık 288 metrekarelik bir çatı katı dairesi için 7 milyon dolar ödedi.
Bu işlem, o dönem Lizbon'daki en pahalı daire satışı olarak kayıtlara geçti. Hâlen portföyünde bulunan üç yatak odalı çatı katı; cam duvarları, terası, spa alanı, spor salonu ve havuzuyla öne çıkıyor.
Ronaldo, büyüdüğü Madeira Adası'nda da eski bir gece kulübünü 8 milyon dolarlık harcamayla yedi katlı özel bir konuta dönüştürdü. Annesi ve erkek kardeşinin bu binada sürekli yaşadığı belirtiliyor.
Madrid'deki evini satmak yerine kiraya çıkardı
2009-2018 yılları arasında Real Madrid'de oynayan ve kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olan Ronaldo, Madrid'deki evini güvenlikli La Finca yerleşiminden aldı. Mimar Joaquin Torres'in tasarladığı yaklaşık 799 metrekarelik malikanede spa, soğuk terapi odası, kapalı havuz ve özel futbol sahası yer alıyor. Ronaldo, mülkiyetini koruduğu evi 2023 yılında aylık yaklaşık 11 bin dolara kiraya sundu.
Futbolcunun İspanya'daki bir diğer adresi ise güney kıyısındaki Marbella oldu. Varlıklı ünlülerin tercih ettiği ve "Süperstarlar Çıkmazı" olarak anılan yerleşimde 1,6 milyon dolara satın aldığı yazlık, Akdeniz manzarasına sahip. Dört yatak odalı konutta cam duvarların yanı sıra spor salonu, şarap mahzeni ve ev sineması bulunuyor.
Ronaldo, Juventus yıllarında da Torino'da gayrimenkul edindi. Şehre tepeden bakan güvenlikli Strada San Vito Revigliasco bölgesindeki mülk, iki villadan oluşuyor. Villalarda mermer iç mekânlar, spa ve birden fazla havuz yer alıyor.
Riyad'dan Dubai'nin "Milyarderler Adası"na
Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferiyle birlikte konut tercihleri de Orta Doğu'ya uzandı. 2022'nin sonlarında Riyad'a taşınan futbolcu, ailesiyle ilk bir ay Kingdom Centre Hotel'de konakladı.
Daha sonra şehrin seçkin semtlerinden Al-Muhammadiyah'ta kalıcı bir eve yerleşti. Haberlere göre bu konutta üç araçlık garaj, havuz, modern aydınlatma sistemleri ve giyinme odası bulunuyor.
Ronaldo, 2024'te Dubai'de de denize sıfır bir ev satın aldı. Konut, yalnızca özel bir köprü üzerinden ulaşılabilen yapay Jumeirah Bay Adası'nda yer alıyor. Bölge, "Milyarderler Adası" adıyla tanınıyor.
"Mesele tutku"
2026 FIFA Dünya Kupası'nın katıldığı son Dünya Kupası olduğunu doğrulayan Ronaldo, futbol sonrası yaşamına ilişkin soruları da yanıtladı. Portekiz'in İspanya ile oynayacağı son 16 turu karşılaşması öncesinde gazetecilere konuşan yıldız futbolcu, "Buna ihtiyacım yok, iyi bir hayatım var ama mesele tutku" dedi.