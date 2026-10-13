Ronaldo'nun emeklilik planı ortaya çıktı: Futbol sonrası için kendine saray yaptırdı

Futbolcunun İspanya'daki bir diğer adresi ise güney kıyısındaki Marbella oldu. Varlıklı ünlülerin tercih ettiği ve "Süperstarlar Çıkmazı" olarak anılan yerleşimde 1,6 milyon dolara satın aldığı yazlık, Akdeniz manzarasına sahip. Dört yatak odalı konutta cam duvarların yanı sıra spor salonu, şarap mahzeni ve ev sineması bulunuyor.