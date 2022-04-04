Rus oligarkın lüks yatına el konuldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Viktor Vekselberg’in 90 milyon dolarlık 'Tango' adlı yatına ABD’nin talebi üzerine İspanya’nın Mallorca Adası’nda el konuldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin İspanya Sivil Muhafızları ile birlikte yaptıkları operasyonda bu sabah Rus oligark Viktor Vekselberg’in Mallorca Adası’nda demirli bulunan lüks yatına el konuldu.





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İspanya Sivil Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Putin ile yakın ilişkisi olan Vekselberg’e Avrupa Birliği (AB) tarafından herhangi bir yaptırım kararı bulunmadığı ancak ABD’de vergi kaçırma, kara para aklama ve Tango adlı yatın mülkiyetini gizlemek amacıyla belgede sahtecilik suçlarından kendisine soruşturma açıldığı belirtilerek, operasyonun ABD’li makamların talebi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.





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ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rus oligark Vekselberg hakkında üç yıldır tutuklama kararı bulunduğu bildirilerek, Rus oligarkın 2011 yılında satın aldığı bilinen Tango adlı yatın mülkiyetini paravan şirketler ile ABD hükümetinden gizlemeye çalışması nedeniyle 6 Nisan 2018 tarihinde hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.





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