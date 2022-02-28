Rus ordusuna ait dev konvoy Kiev'e 65 km mesafede görüntülendi
Rus ordusuna ait dev konvoy, Kiev’e 65 kilometre mesafede hareket halinde uzaydan görüntülendi.
ABD’li teknoloji şirketi Maxar, Rus ordusuna ait konvoyu uzaydan görüntüledi. Uydu görüntülerinde Rus ordusuna ait yüzlerce askeri araçtan oluşan 5 kilometreden uzun askeri konvoy, İvankiv kentinin kuzeydoğusunda tespit edildi.
Konvoyda, tanklar, zırhlı piyade taşıyıcılar ve kundağı motorlu toplar dahil olmak üzere yakıt ve lojistik destek araçları yer aldığı görüldü.
Paylaştığı uydu görüntüleri ile Gostomel’deki Antonov Askeri Havaalanı’nı düzenlenen hava saldırıları sonucu aldığı hasarı da ortaya çıkardı. (İHA)