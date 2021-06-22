Rus turistler 2 ay sonra Antalya'da
Rusya'dan ilk turist kafilesi, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Antalya'ya indi.
COVID-19 nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması, 22 Haziran itibarıyla sona erdi.
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2 aylık bir aradan sonra Rus turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başladı.
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Buna göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanına indi.
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Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi.
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