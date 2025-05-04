Rusya’da tanklar Kızıl Meydan’da
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zaferin 80. yılı dolayısıyla Moskova’da düzenlenecek 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit töreni için Rusya, başkent sokaklarında askeri prova gerçekleştirdi. Tören öncesi Putin üç günlük ateşkes ilan etti, Zelenski ise ateşkesi yetersiz buldu.
Rusya, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü nedeniyle başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta düzenlenecek Zafer Bayramı törenlerine hazırlanıyor.
Kızıl Meydan’da yapılacak olan askeri geçit töreni için şehir merkezinde geniş çaplı prova düzenlendi.
Askeri araçlar, tanklar ve çok sayıda asker, geçit töreni provası kapsamında gece saatlerinde Kızıl Meydan’a giriş yaptı. Hazırlıklar kapsamında başkentte trafik akışı kısmen durduruldu.
Geçit töreni öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere 3 günlük ateşkes ilan etti.