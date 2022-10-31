Rusya'dan geldi Erzurum'da kurulmaya başlandı Milli Uzay Programının temel unsurlarından olan Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Doğu Anadolu Gözlemevinde (DAG) 4 metrelik teleskop aynasının montaj işlemleri başladı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Rusya'nın başkenti Moskova'dan Erzurum’a gelen ve şartların elverişli hale gelmesiyle birlikte Gözlemevine çıkarılan aynanın montaj sürecine başlandı.





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DAG çerçevesinde yürütülen çalışmaların en kritik ve hassas aşamalarından birisi olan DAG Teleskobunun 4 metrelik aynasının montaj işlemleri, alanında uzman ekiplerce hassas bir şekilde yürütülüyor.





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Montaj sürecinden önce yapılması gereken M1 aynasının kutudan çıkarılması - kontrolü - montaj testi gibi süreçlerin 29 Ekim tarihinde yerli ve yabancı personelden oluşan DAG ekibi tarafından başarıyla tamamlanmasının ardından başlatılan son kontroller sonrası 31 Ekim itibariyle bilim dünyası açısından önemli bir adım atılarak aynanın kurulumuna başlandı.





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