Rusya'dan gövde gösterisi: Askeri araçlar meydana indi
Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kızıl Meydan'da 11 bin askerin katıldığı geçit töreninde 131 çeşit silah ve askeri teknik araç sergilendi.
Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Başkent Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.
Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kabine üyeleri, milletvekilleri, gaziler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun askerleri selamlamasının ardından Putin bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağırdı.