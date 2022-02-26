Rusya'nın askeri müdahalesi Ankara'da protesto edildi
Ankara’da yaşayan Ukraynalılar Rusya’nın ülkelerine başlattığı askeri müdahaleyi protesto etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri müdahaleyi protesto etmek için Ankara’da yaşayan Ukraynalılar Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.
Çeşitli pankartlar açıp sloganlar atan Ukraynalı vatandaşlar, askeri müdahaleyi protesto etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş değil 3. Dünya savaşı başlattığını savunan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Ukrayna’daki savaşı protesto ediyoruz. Bugün Ukrayna’da 3 gündür Rus Federasyonu devam ediyor. Bu Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Bugün onlarca sivil hayatını kaybetti. Ukrayna’da tüm yaşayan halklar Ruslar da dahil bu savaştan zarar görüyorlar. Ukrayna’ya karşı yapılan bir savaş değil 3. Dünya savaşıdır. Belarus şu an bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan’ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması tüm dünyaya bağlı.” diye konuştu.
Büyükelçilik adına hesap oluşturulacağını ve bağış yapılabileceğini söyleyen Bodnar, “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına hesap oluşturacağız. Yardım etmek isteyen bağış yapmak isteyenler oraya yatıracaklar. Ukrayna’ya yardım edin.” dedi.