Rusya'nın askeri müdahalesi Ankara'da protesto edildi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş değil 3. Dünya savaşı başlattığını savunan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Ukrayna’daki savaşı protesto ediyoruz. Bugün Ukrayna’da 3 gündür Rus Federasyonu devam ediyor. Bu Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Bugün onlarca sivil hayatını kaybetti. Ukrayna’da tüm yaşayan halklar Ruslar da dahil bu savaştan zarar görüyorlar. Ukrayna’ya karşı yapılan bir savaş değil 3. Dünya savaşıdır. Belarus şu an bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan’ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması tüm dünyaya bağlı.” diye konuştu.

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