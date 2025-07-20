S Sport Plus şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık karşılaşması, bu akşam S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak. Milyonlarca taraftar, yeni transferleri canlı izlemek amacıyla S Sport Plus ile ilgili detayları merak ediyor. "S Sport Plus ücretli mi", "S Sport'un uydu yayın bilgileri nelerdir" gibi sorular art arda sorulmakta.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaz dönemi hazırlık maçında kozlarını paylaşacağı bu akşamki karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi anbean takip etmek isteyen futbolseverler, platformun yayın koşullarına dair araştırmalarını hızlandırdı. "S Sport Plus şifresiz mi", "Uyduda var mı” soruları da sıkça gündeme geliyor.
S Sport Plus şifresiz mi?
S Sport Plus, içeriği şifreli ve abonelik sistemiyle çalışan bir dijital yayın platformudur.
S SPORTS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ
S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2