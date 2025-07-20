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S Sport Plus şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık karşılaşması, bu akşam S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak. Milyonlarca taraftar, yeni transferleri canlı izlemek amacıyla S Sport Plus ile ilgili detayları merak ediyor. "S Sport Plus ücretli mi", "S Sport'un uydu yayın bilgileri nelerdir" gibi sorular art arda sorulmakta.

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S Sport Plus şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda? - Resim: 1

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaz dönemi hazırlık maçında kozlarını paylaşacağı bu akşamki karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi anbean takip etmek isteyen futbolseverler, platformun yayın koşullarına dair araştırmalarını hızlandırdı. "S Sport Plus şifresiz mi", "Uyduda var mı” soruları da sıkça gündeme geliyor.

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S Sport Plus şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda? - Resim: 2

S Sport Plus şifresiz mi?

S Sport Plus, içeriği şifreli ve abonelik sistemiyle çalışan bir dijital yayın platformudur.

S SPORTS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

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S Sport Plus şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda? - Resim: 3

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

Kaynak: HABER MERKEZİ
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