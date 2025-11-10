Google Haberler

Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm yurtta saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Saat 09.05’te Türkiye’nin dört bir yanında hayat durdu, milyonlarca kişi Ata’sı için saygı duruşunda bulundu.

Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 1

Saatlerin 09.05’i göstermesiyle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanında hayat durdu. Kentlerin işlek caddelerinde, meydanlarda ve köprülerde vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

1 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 2

Sirenlerin çaldığı anda araçlarını durduran sürücüler, araçlarından inerek Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

2 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 3

Bayraklarla donatılan kamu binalarında, okullarda ve meydanlarda gerçekleştirilen törenlerde Atatürk’ün aziz hatırası bir kez daha anıldı.

3 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 4

Türkiye genelinde düzenlenen 10 Kasım törenlerinde, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözü yeniden yankı buldu.

4 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 5
5 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 6
6 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 7
7 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 8
8 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 9
9 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 10
10 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 11
11 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 12
12 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 13
13 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 14
14 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 15
15 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 16
16 17
Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu - Resim: 17
17 17