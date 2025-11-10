Saat 09.05’te Türkiye’de hayat durdu
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm yurtta saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Saat 09.05’te Türkiye’nin dört bir yanında hayat durdu, milyonlarca kişi Ata’sı için saygı duruşunda bulundu.
Saatlerin 09.05’i göstermesiyle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanında hayat durdu. Kentlerin işlek caddelerinde, meydanlarda ve köprülerde vatandaşlar saygı duruşuna geçti.
Sirenlerin çaldığı anda araçlarını durduran sürücüler, araçlarından inerek Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.
Bayraklarla donatılan kamu binalarında, okullarda ve meydanlarda gerçekleştirilen törenlerde Atatürk’ün aziz hatırası bir kez daha anıldı.
Türkiye genelinde düzenlenen 10 Kasım törenlerinde, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözü yeniden yankı buldu.