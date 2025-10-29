Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması gelecek mi? Yaz saati uygulaması bitiyor mu?

Avrupa kış saati uygulamasına geçen pazar geçti. Dünya da kasım ayında yaz saati uygulamasını sona erdiriyor. Türkiye'nin nasıl bir adım atacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması sürdüren ülkemizin bu yıl saatleri geri alıp almayacağı araştırılıyor. İşte detaylar...