Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması gelecek mi? Yaz saati uygulaması bitiyor mu?
Son günlerin en çok tartışılan konusu saatlerin geri alınıp alınmayacağı... Öğrenciler ve veliler kış saati uygulamasının gelmesini beklerken vatandaşlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının izleyeceği yolu merak ediyor. Bu sebeple "Saatler geri alınacak mı" sorusu ağır basıyor.
Avrupa kış saati uygulamasına geçen pazar geçti. Dünya da kasım ayında yaz saati uygulamasını sona erdiriyor. Türkiye'nin nasıl bir adım atacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması sürdüren ülkemizin bu yıl saatleri geri alıp almayacağı araştırılıyor. İşte detaylar...
Bu yıl saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulamasının yeniden gelmesi öngörülmüyor ve bu sebeple saatlerin de geri alınması beklenmiyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Avrupa'da saatler geri alındı?
Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son buldu. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.