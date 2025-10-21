Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?
Avrupa ekim ayının sonunda, dünyanın bazı ülkeleri ise kasım ayında saatleri geri alacak. Ülkemizde de saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Yüz binlerce kişi konuyu yakından takip ederken şu sıralar peş peşe gelen soru "Saatler geri alınacak mı" şeklinde...
Türkiye 2006'dan bu yana yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Her ekim ayı geldiğinde kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Bu sebeple son günlerde "Kış saati uygulamasına geçilecek mi" sorusu art arda geliyor.
Bu yıl saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulamasının yeniden gelmesi öngörülmüyor ve bu sebeple saatlerin de geri alınması beklenmiyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?
Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.