Saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak? Kış saati uygulaması gelecek mi?
Avrupa ülkeleri ekim ayının son haftasında kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Bu gelişmenin ardından Türkiye’de de saatlerin geri alınıp alınmayacağı yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, bugün hafta sonu olması nedeniyle "Saatler geri alınacak mı" sorusunu sıklaştırmış durumda... işte ayrıntılar...
Ekim ayının son haftası girdik. Avrupa ülkeleri saatleri geri almak için hazırlık yapıyor. Türkiye’de ise gözler T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında... "Bu yıl saatler geri alınacak mı” sorusu yoğun şekilde aratılıyor. İşte konuya dair son gelişmeler...
Bu yıl saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulamasının yeniden gelmesi öngörülmüyor ve bu sebeple saatlerin de geri alınması beklenmiyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?
Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.