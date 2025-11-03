Saatler geri alındı mı, alınacak mı? Kış saati uygulaması geldi mi?
Avrupa ve dünyanın büyük bölümü saatleri geri aldı. Avrupa ekim ayının son haftasında dünya ise dün kış saati uygulamasına geçti. Vatandaşlar yurtta saatlerin geri alınıp alınmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Son dönemde sıkça gelen soru "Saatler geri alınacak mı" oluyor.
Kış mevsimine çok az bir süre kaldı. Dünya her yıl ekim veya kasım aylarında kış saati uygulamasına geçiyor. Ülkemizde de 2026 yılından bu yana yaz saati uygulaması geçerli... Bu politikanın değişip değişmeyeceği sorgulanırken "Saatler geri alınacak mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Bu yıl saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulamasının yeniden gelmesi öngörülmüyor ve bu sebeple saatlerin de geri alınması beklenmiyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Avrupa'da saatler geri alındı
Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son buldu. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçildi. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıktı.