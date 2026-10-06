Sadece 3 bin adet basıldı: TCG Anadolu hatıra parası satışta

Aynı zamanda ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olan gemi, bu özelliğiyle gerektiğinde insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabiliyor.