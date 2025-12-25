Sadettin Saran tutuklandı mı? Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı düşecek mi?
Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmış ve akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Bugün Saran adliyeye sevk edilecek. Türkiye bu konuyu konuşurken ünlü iş insanının tutuklanıp tutuklanmayacağı merak ediliyor. On binler "Sadettin Saran tutuklandı mı" sorusu yoğun bir şekilde iletiyor.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi vermiş ve daha sonra uyuşturucu testi yaptırmıştı. Testin sonuçlarının pozitif gelmesi sonrası Saran akşam saatlerinde gözaltına alındı. Güne damga vuran olay sonrası son durum merak ediliyor. Gelişmeleri anbean takip etmek isteyen vatandaşlar "Sadettin Saran tutuklandı mı" sorusunu ısrarla yöneltiyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Sadettin Saran tutuklandı mı?
Ünlü iş insanı Sadettin Saran henüz tutuklanmış değil. Bugün adliyeye sevk edilecek olan Saran ifade verecek ve daha sonra mahkemeye çıkacak. Hakimin vereceği karar merakla bekleniyor.
Sadettin Saran'ın başkanlığı düşecek mi?
Başkan Saran bir hüküm giydiği takdire Fenerbahçe tüzüğü gereği başlanlığı düşecek.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.
Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.
Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti.
Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.
Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.
ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.