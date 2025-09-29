Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Kadro ve kontenjanlar ÖSYM'ye gönderildi. Şimdi adaylar kılavuzu beklemeye başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun paylaşımı sonrası sıklıkla "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" soruları hızlanmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin personel alınacağını duyurmuştu. İlk alımlar mayıs ayında yapıldı ve 18 bin personel alımı için bekleyiş başladı. Bakan Memişoğlu gece saatlerinde bir paylaşım yaparak konu hakkında bilgilendirme yaptı. Bu paylaşımın hemen ardından "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu yoğun şekilde gelmeye başladı.
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru tarihi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için Bakan Memişoğlu tarih bilgisini henüz geçmedi. Ekim ayının ilk haftasında ÖSYM'den kılavuz duyurusunun gelmesi bekleniyor.
Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
* 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
* Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
* Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.
Öte yandan branş dağılımı da belli olmazken bir önceki alımlarda dağılım şöyleydi:
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273