Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığının ikinci etap personel alımı için takvim merakla bekleniyor. Branş dağılımı ve kontenjanların ÖSYM'ye iletilmesinin ardından tercih süreci başlayacak. Ancak şu ana dek resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri yakından takip eden adaylar, her geçen gün daha sık "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman" sorusunun yanıtını arıyor.

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