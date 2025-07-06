Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu mu?
Mayıs ayında yapılan 19 bin kişilik alımın ardından Sağlık Bakanlığından yeni bir personel ilanı bekleniyor. 18 bin sözleşmeli personel için gözler ikinci duyuruya çevrilmiş durumda. Her gün binlerce aday konu hakkında bilgi almak istiyor. Beklentinin giderek arttığı bu süreçte, "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak" sorusu gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.
Sağlık Bakanlığının ikinci etap personel alımı için takvim merakla bekleniyor. Branş dağılımı ve kontenjanların ÖSYM'ye iletilmesinin ardından tercih süreci başlayacak. Ancak şu ana dek resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri yakından takip eden adaylar, her geçen gün daha sık "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman" sorusunun yanıtını arıyor.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.
Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.