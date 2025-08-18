Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel daha alacak. Eylül ayına sayılı günler kala aramalar sıklaşıyor. Adaylar kadro ve branş dağılımını öğrenmek isterken başvuru tarihleri bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı mayıs ayında 19 bin personel almış 18 bin personelin ise daha sonra alınacağı belirtilmişti. Sağlık alanında çalışmak isteyen on binlerce kişi şimdi başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Her gün iletilen soru ise "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" şeklinde...
18 Ağustos 2025 Pazartesi itibarıyla Sağlık Bakanlığından 18 bin personel alımı ilanına ilişkin detaylar paylaşılmadı. Eylül ayında ilan çıkılması bekleniyor.