Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. dönem alımı hangi tarihte?
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımında 2. dönem başvuru tarihleri bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen gün yaptığı açıklamada net tarih belirtmede de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Şimdi sıkça "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" sorusu geliyor.
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Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçekleşti. Şimdi adaylar 18 bin personel alımı için duyuru bekliyor. ÖSYM'nin branş ve kadro dağılımını bekleyenler "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
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Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" dedi. Net tarih henüz belli olmadı.
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