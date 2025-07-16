Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. dönem alımı hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçekleşti. Şimdi adaylar 18 bin personel alımı için duyuru bekliyor. ÖSYM'nin branş ve kadro dağılımını bekleyenler "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

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