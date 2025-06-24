Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. dönem alımları tarihleri belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı yaptı şimdi gözler 2. dönem alımlarında... Net tarih belirtilmediğinden aramalar gün geçtikçe arıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soruların başında "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" geliyor.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.