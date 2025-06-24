Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. dönem alımları tarihleri belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı bu yıl 18 bin personel alımı daha yapacak. On binlerce kişi başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor ve konu hakkında bilgi almak istiyor. Adayların gündemindeki soru ise "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" şeklinde... İşte ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı yaptı şimdi gözler 2. dönem alımlarında... Net tarih belirtilmediğinden aramalar gün geçtikçe arıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soruların başında "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman" geliyor.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 18 bin personel alımıyla ilgili başvuru ve yerleştirme takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Sürece dair beklentiler sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti.
Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.