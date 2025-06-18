Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin personel alacak. 19 bin kişi kadrolara yerleşti şimdi sıra geldi 18 bin kişiye... Konu epeydir gündemde ve aramalar gün geçtikçe sıklaşıyor. On binlerce kişinin dilinden düşmeyen soru ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" şeklinde...

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