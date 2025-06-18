Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı daha yapacak. 19 bin personel alımı yapan Bakanlığın yeni süreci ne zaman başlatacağı merak konusu olmuş durumda... Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyenlerin yoğun şekilde yönelttiği soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" şeklinde... İşte Bakan Memişoğlu'nun daha önce sürece dair yaptığı açıklama...
Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin personel alacak. 19 bin kişi kadrolara yerleşti şimdi sıra geldi 18 bin kişiye... Konu epeydir gündemde ve aramalar gün geçtikçe sıklaşıyor. On binlerce kişinin dilinden düşmeyen soru ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için tarihler henüz netleşmedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu nisan ayında yaptığı açıklamada 2. alımların ağustos ve eylül ayında yapılacağını duyurmuştu.
Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.