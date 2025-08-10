Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, tarih belli oldu mu? Bakanlıktan duyuru var mı?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için bekleyiş sürüyor. Bakanlığın duyuruları her gün kontrol ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada net tarih vermezken adayların sürekli cevap aradığı soru "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman" şeklinde... 1 | 3

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. dönem sözleşmeli personel ve işçi alımı için net tarih belirtilmedi. Başvuruların eylül ayı gibi başlaması ve atamaların ekim ayında yapılması bekleniyor. 2 | 3