Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, tarih belli oldu mu? Branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı yaptı şimdi sıra 18 bin personel alımında... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada net tarih belirtmezken ekim ayını işaret etmişti. Yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman" diye soruyor. 1 | 3

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için ilan açılmış değil. Net tarih de Bakanlık tarafından duyurulmadı. Başvuruların eylül ayı gibi başlaması ve atamaların ekim ayında yapılması bekleniyor. 2 | 3