Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, tarih belli oldu mu? Branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 2. alımları için bekleyiş devam ediyor. Sağlık alanında çalışmak isteyen yüz binlerce kişi Bakanlıktan duyuru bekliyor. Net tarihin belli olmaması sebebiyle sıkça gelen soru "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı yaptı şimdi sıra 18 bin personel alımında... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada net tarih belirtmezken ekim ayını işaret etmişti. Yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman" diye soruyor.
Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için ilan açılmış değil. Net tarih de Bakanlık tarafından duyurulmadı. Başvuruların eylül ayı gibi başlaması ve atamaların ekim ayında yapılması bekleniyor.
Kadro ve branş dağılımı da belli olmazken şartlar branşlara göre belli olacak.