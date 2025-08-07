Sağlık Bakanlığı 2. alımları ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları için gün sayılıyor. 19 bin personel alımı sonrası sırada 18 bin personel alımı var. Tercih ve başvuru tarihleri sürekli olarak kontrol edilirken "Sağlık Bakanlığı 2. alımları ne zaman başlıyor" sorusu adayların gündeminin ilk sırasında yer alıyor.
Sağlık Bakanlığı 2. kez personel alım ilanı çıkacak. Tarihlerin belli olmaması sebebiyle konu gündemden düşmüyor. Sözleşmeli memur ve işçi adayları Bakanlığın geçeceği duyuruyu iple çekerken dillerden düşmeyen soru "Sağlık Bakanlığı 2. alımları ne zaman başlıyor" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2. dönem sözleşmeli personel ve işçi alımı için net tarih belirtilmedi. Başvuruların eylül ayı gibi başlaması ve atamaların ekim ayında yapılması bekleniyor.
Kadro ve branş dağılımı da belli olmazken şartlar branşlara göre belli olacak.