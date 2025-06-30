Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı yaptı şimdi 18 bin personel alımı için ayrıntıların açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yapacağı duyuru heyecanla bekleniyor. Günbegün "Sağlık Bakanlığı 2. dönem personel alımı ne zaman" sorusu artıyor.

Sağlık Bakanlığı 2. dönem personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştireceği 18 bin personel alımına ilişkin başvuru ve yerleştirme süreciyle ilgili resmi takvim henüz ilan edilmedi. Sürece dair beklentiler devam ederken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun nisan ayında yaptığı açıklama öne çıkıyor. Memişoğlu, ikinci alımın ağustos ve eylül aylarında yapılmasının planlandığını belirtmişti.