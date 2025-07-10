Sağlık Bakanlığı 2. dönem sözleşmeli personel alımları ne zaman başlayacak? Takvim belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçekleşti. 18 bin personel alımı daha yapılacak. Günlerdir konuya dair bir bilgi geçilmesi istenirken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu beklenen açıklamayı yaptı. Şimdi sıklıkla "Sağlık Bakanlığı 2. dönem sözleşmeli personel alımları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt aranıyor.

1 | 2