Sağlık Bakanlığı 2. dönem sözleşmeli personel alımları ne zaman başlayacak? Takvim belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel daha alacak. Adaylar heyecanlı bir şekilde ÖSYM'nin geçeceği tercih duyurusunu beklerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından "Sağlık Bakanlığı 2. dönem sözleşmeli personel alımları ne zaman başlayacak" sorusu artmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçekleşti. 18 bin personel alımı daha yapılacak. Günlerdir konuya dair bir bilgi geçilmesi istenirken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu beklenen açıklamayı yaptı. Şimdi sıklıkla "Sağlık Bakanlığı 2. dönem sözleşmeli personel alımları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt aranıyor.
Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" dedi. Net tarih henüz belli olmadı.