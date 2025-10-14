Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/5 tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
Memur adaylarının heyecanı tavan olmuş durumda... Bu hafta içi Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları için büyük bir beklenti var. Pazartesi açıklanmayan sonuçların ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu... Bir duyum olup olmadığını öğrenmek isteyenler yine "Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alım ilanına büyük bir ilgi söz konusuydu. 6 Ekim'de biten başvurular sonrası yüz binler sonuç tarihini araştırmaya başladı. Bugün itibarıyla işlemlerin üzerinden 8 gün geçti. Sonuç tarihi gündemdeki yerini korurken "Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu iyice hızlanmış durumda...
Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?
14 Ekim 2025 Salı günü Sağlık Bakanlığından ve ÖSYM'den tercih sonuç tarihi hakkında açıklama gelmedi. Geçen dönem sonuçlar, başvuruların ardından 6 gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple gözler bu hafta içine çevrilmiş durumda...
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.