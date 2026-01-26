Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı belirli dönemlerde sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı ilanı yayımlıyor. Yeni yılın ilk ilanı için heyecan dorukta... Adaylar tarihleri beklerken "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunu da yoğun şekilde yöneltiyor.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde güvence ile çalışmak isteyen adaylar 26 bin 673 personel alımı başvuruları bekliyor. Ocak ayı sona ermek üzere ve sürekli olarak bakanlığın resmi sitesi kontrol ediliyor. Yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.
2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
26 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.
Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...