Sağlık Bakanlığı bünyesinde güvence ile çalışmak isteyen adaylar 26 bin 673 personel alımı başvuruları bekliyor. Ocak ayı sona ermek üzere ve sürekli olarak bakanlığın resmi sitesi kontrol ediliyor. Yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.