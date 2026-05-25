Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İlan yayımlandı mı?
Yüz binler, Sağlık Bakanlığı personel alımı için bekleyişte... Gün geçtikçe sabırsızlık da artıyor. Gözler sürekli olarak Bakanlıkta... Haftanın ilk gününde "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu tırmanıyor.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için aylardır bekleniyor. Yılın ilk yarısı sona ermek üzere fakat duyuru hala yapılmadı. Vatandaşlar kulis bilgilerine ulaşmak istiyor ve "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alım ilanı yayımlandı mı?
Hayır, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alım ilanı yayımlanmadı. Geçen yıl ilk etap başvuruları mayıs ayının ilk haftasında başlamıştı. Bu yıl gözler haziran ayının ilk haftasına çevrildi.
Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.