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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI: 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları...

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı. Bu sıcak gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları gündem oldu. İşte ÖSYM'nin geçtiği sayısal bilgiler...

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI: 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları... - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı KPSS/4 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte on binlerce kişi ÖSYM'nin sitesine akın etti. Sonuçları öğrenenler şimdi Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanlarını araştırıyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI: 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları... - Resim: 2

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 taban ve tavan puanları için aşağıdaki linklere tıklayınız

KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

Kaynak: HABER MERKEZİ
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