SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI: 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları...
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı. Bu sıcak gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları gündem oldu. İşte ÖSYM'nin geçtiği sayısal bilgiler...
Sağlık Bakanlığı KPSS/4 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte on binlerce kişi ÖSYM'nin sitesine akın etti. Sonuçları öğrenenler şimdi Sağlık Bakanlığı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanlarını araştırıyor.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 taban ve tavan puanları için aşağıdaki linklere tıklayınız
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)