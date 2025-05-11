Sağlık Bakanlığı atama puanları açıklandı mı? 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS taban ve tavan puanları belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı hekim dışı destek personeli için başvurular sona ereken adaylar hem sonuçları hem de taban ve tavan puanlarını merak ediyor. Adayların sıklıkla dilinden düşürmediği soru "Sağlık Bakanlığı atama puanları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı KPSS taban ve tavan puanları belli oldu mu?" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için bekleyiş sürerken sonuçlar ile birlikte Lisans, önlisans, ortaöğretim taban puanları da belli olacak. Kadrolara yerleşenler, yerleşemeyenler ya da kıyas yapacak olanlar bu tabloyu merak ediyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS taban ve tavan puanları belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 2025 KPSS taban puanları belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları henüz belli olmuş değil. 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS taban ve tavan puanları sonuçların ilan edilmesiyle birlikte belli olacak.
2024 Sağlık Bakanlığı taban ve tavan puanları şöyleydi:
KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)