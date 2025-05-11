Sağlık Bakanlığı atama puanları açıklandı mı? 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS taban ve tavan puanları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için bekleyiş sürerken sonuçlar ile birlikte Lisans, önlisans, ortaöğretim taban puanları da belli olacak. Kadrolara yerleşenler, yerleşemeyenler ya da kıyas yapacak olanlar bu tabloyu merak ediyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS taban ve tavan puanları belli oldu mu?

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