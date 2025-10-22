Sağlık Bakanlığı işçi kura tarihleri: İŞKUR işçi kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları belli oldu. Şimdi sürekli işçi adayları kendi sonuçlarını bekliyor. Bakanlık kura tarihlerini paylaştı. Bu bilgiye sahip olmayanlar sıkça "Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman" diye soruyor.