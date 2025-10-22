Sağlık Bakanlığı işçi kura tarihleri: İŞKUR işçi kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 işçi alımı kura tarihleri belli oldu. Kura için sayılı günler var ve bu tarihi bilmeyenler araştırma yapıyor. On binlerce kişi "Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları belli oldu. Şimdi sürekli işçi adayları kendi sonuçlarını bekliyor. Bakanlık kura tarihlerini paylaştı. Bu bilgiye sahip olmayanlar sıkça "Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman" diye soruyor.
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında çekilecek.
Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.