Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekimi canlı izle: 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekimi bugün yapılıyor. On binlerin büyük bir heyecan içerisinde Bakanlığın YouTube hesabından kurayı takip etmek istiyor. Bir yandan canlı yayın linki araştırılırken bir yandan da "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı gerçekleştirecek. Bakanlığın duyurmuş olduğu kura çekim tarihi geldi çattı. Başvuru yapan on binlerin kaderini değiştirecek olan bu kura çekimi canlı takip edilebilecek. Bu nedenle aramalar bir hayli yoğunlaşmış durumda... Hem canlı yayın linki hem de sonuç saati sıkça araştırılıyor.
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları bugün saat 09:00-18.00 arasında çekilecek. Sürekli İşçi Alım Kurası Sağlık Bakanlığının youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Sonuç saati konusunda bir duyuru yapılmış değil. Sonuçların saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.