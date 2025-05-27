"Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi" on binlerce aday 5 Mayıs'tan itibaren bu anı bekliyordu. Bugün büyük gün geldi çattı ve Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kuraları gerçekleşiyor. Adaylar canlı yayın ile kuraları takip edebilecek. Öte yandan kuraya katılımcı alınmayacak. Şimdi adaylar canlı yayın linkini merak ediyor ve sonuçların saat kaçta ilan edileceğini sorguluyor.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları saat 22.00'de ilan edilecek. Bugün saat 10.00'da ise canlı kura çekimi yapılacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ