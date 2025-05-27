SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kuraları bugün çekiliyor. On binlerce kişi başvuru yaptı şimdi heyecanla canlı yayında isimlerinin çıkmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimini canlı olarak yayınlıyor. Adaylar, https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi adresi üzerinden kurayı anbean takip edebilecek.
"Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi" on binlerce aday 5 Mayıs'tan itibaren bu anı bekliyordu. Bugün büyük gün geldi çattı ve Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kuraları gerçekleşiyor. Adaylar canlı yayın ile kuraları takip edebilecek. Öte yandan kuraya katılımcı alınmayacak. Şimdi adaylar canlı yayın linkini merak ediyor ve sonuçların saat kaçta ilan edileceğini sorguluyor.
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları saat 22.00'de ilan edilecek. Bugün saat 10.00'da ise canlı kura çekimi yapılacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.
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İllerin Kura çekiliş sırası: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce ili, Merkez Teşkilatı.